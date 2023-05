Ligne TER Le Mans-Laval : plus d'arrêts par jour dans des gares des Coëvrons et à Laval à la rentrée prochaine

L'offre de train du réseau Aléop s'étoffe dans les Coëvrons à la rentrée prochaine. Il y aura plus d'arrêts par jour dans plusieurs gares sur la ligne ferroviaire Le Mans-Laval annonce ce lundi la région Pays de la Loire dans un communiqué. Deux arrêts de plus par exemple par jour en gare de Voutré dès septembre 2023 puis quatre arrêts dès décembre 2023, ce qui portera à 14 le nombre d'arrêts par jour en gare de Voutré en décembre 2023.

"Une meilleure connexion des habitants du territoire pour leurs déplacements"

Quatre arrêts de plus par jour sont également prévus en gare de Neau puis quatre de plus dès décembre 2023, ce qui porte à 14 le nombre d'arrêts par jour. Comptez aussi quatre arrêts supplémentaires par jour dès décembre pour la gare d'Évron (ce qui fera 28 arrêts au total), de Montsûrs (19) et de Laval (28) sur la ligne Le Mans-Laval. "L’augmentation de l’offre de services (...) va permettre une meilleure connexion des habitants du territoire pour leurs déplacements du quotidien domicile-travail et domicile-étude", réagit Roch Brancour, vice-président de la Région des Pays de la Loire en charge des mobilités, dans le communiqué.

Ce renforcement se poursuivra d’ici 2030 pour atteindre une desserte d’au moins un train par heure et par sens dans chaque gare soit 30 à 46 arrêts de train par jour. La ligne ferroviaire Le Mans-Laval transporte 2.200 voyageurs par jour.