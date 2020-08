Ligne SNCF Tours-Orléans-Paris : les nouveaux trains arrivent en septembre

Avec quelques semaines de retard, les premières rames Omneo du constructeur Bombardier vont circuler sur les rails de la région centre-Val de Loire. 32 rames sont commandées, pour remplacer les vieillissants trains Corail Intercités. La première rame sera en circulation à partir du 15 septembre, avant une livraison totale des 32 rames prévue fin 2022. Les trains circuleront sur les lignes Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges et Paris-Montargis-Gien-Nevers. L'opération va coûter au total 460 millions d'euros, compensée par des subventions de l'Etat.

Des trains appelés désormais Rémi Express

Les nouvelles rames sont bien plus modernes que les trains actuels dont certaines datent de 50 ans. Les sièges sont "plus larges" explique Bombardier, "et disposent de liseuse ainsi que de prises électriques USB". Chaque train aura une capacité de 1.110 places et neuf emplacements pour vélo dans chaque wagon, soit 27 emplacements par train pour répondre à la demande croissante de trajets en vélo.

Intérieur de la rame de ce nouveau train Rémi Express. Quatre rames seront livrées à la région Centre-Val de Loire d’ici la fin de l’année © Radio France - François Guéroult

Pour le pdg de la SNCF Jean-Pierre Farandou, "c’est une page d’histoire qui se tourne. Le Corail avait 50 ans et a rendu bien des services mais cette nouvelle rame symbolise l’avenir, en termes de maniabilité, de confort, d’équipement et de vitesse puisqu’il peut rouler à 200km/h. Cette nouvelle technologie nécessitait un nouveau centre de maintenance, et c’est important qu’il soit construit en région, ici à Orléans".

La maintenance de ces nouveaux trains se fera dans le Loiret

Pose de la première pierre du futur centre de maintenance Orléans-Québec des Remi Express © Radio France - François Guéroult

A l'origine, la livraison de la première rame devait se faire avant l'été, mais la crise du coronavirus a retardé le programme, l'usine de Crespin, dans le Nord, ayant été à l'arrêt pendant deux mois. La région Centre-Val de Loire défend au passage un train qui "valorise l'emploi en France". Leur maintenance s'effectuera à terme sur un nouveau site situé à Orléans, boulevard Québec. Ce pôle de maintenance coûtera 70 millions d'euros, l'Etat participant à hauteur de 20 millions d'euros. Il s’étendra sur près de sept hectares et devrait être opérationnel à l'automne 2022. Il emploiera 70 personnes. La première pierre a été posée ce mardi.