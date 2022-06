Ligne Vierzon-Bourges-Montluçon : "la situation est intenable" pour les usagers et les syndicats

Le Comité de défense et de développement du rail du bassin montluçonnais et du Val-de-Cher alerte une nouvelle fois sur l'avenir de la ligne Montluçon-Paris, qui passe par Bourges et Vierzon. Son porte-parole, Daniel Coffin, était l'invité de France Bleu Berry ce lundi.

Vendredi 3 juin, l'association Coderail et les syndicats CGT des cheminots de Vierzon, Bourges et Montluçon ont appelé les usagers, les élus et les cheminots à échanger, lors d'une conférence organisée en gare de Saint-Amand-Montrond. Cela fait plusieurs années qu'ensemble, ils tirent la sonnette d'alarme.

Des temps de trajet rallongés

"Des travaux ont été promis depuis belle lurette, et ne sont toujours pas effectués" peste Daniel Coffin, porte-parole de Coderail. "Il y a un tronçon entre Vallon-en-Sully et Montluçon où les trains ne roulent qu'à 40 km/h, faute de réparation de rails fissurés. En allant sur Saint-Amand-Montrond, on ne roule qu'à 80 km/h, alors qu'à l'origine, la ligne Vierzon Bourges Montluçon était apte à 120 km/h. C'et une situation tout à fait intenable. Nous demandons à retrouver la vitesse d'il y a 30 ans." Le porte-parole indique qu'en 1991, il fallait 2h53 pour faire Montluçon-Paris, là où il faut "dans le meilleur des cas" 3h20 aujourd'hui.

Des investissements nécessaires

L'association et les syndicats demandent donc que des travaux et d'importants investissements soient rapidement réalisés. Même si l'emplacement de la ligne rajoute une dose de complexité politico-administrative : "À Montluçon, nous avons une situation tout à fait particulière puisque nous sommes aux confins de trois régions. Nous sommes dans la région Auvergne Rhône-Alpes, mais à un peu plus de 20 kilomètres de la région Centre-Val de Loire et un petit peu de 20 kilomètres de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il faut que les trois régions pour les trains qui les desservent s'entendent. Mais ça, ce n'est pas facile."

L'interview de Daniel Coffin est à réécouter en intégralité en podcast ci-dessous, ou en cliquant ici :

Daniel Coffin, porte-parole de la CODERAIL Copier