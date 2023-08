Lille : l'autoroute A1 rouvre en partie ce vendredi soir et entièrement dès samedi matin

La nouvelle va faire réjouir les usagers de l'autoroute A1 : les travaux du tronçon fermé depuis le 10 juillet terminent plus tôt que prévu. La Direction interdépartementale des routes annonce la réouverture de l'autoroute, au niveau de l'échangeur avec l'A22, dès ce samedi 12 août 2023,** au lieu de lundi 14 août.

La circulation pourra même se faire sur une voie dès 21 heures, ce vendredi soir. Les automobilistes n'auront plus à emprunter la déviation qui faisait contourner Villeneuve-d'Ascq et entrainé de nombreux ralentissements et des amendes pour excès de vitesse, à cause des radars de chantiers installés .

Sur l'autoroute A1, les agents de la DIR Nord peaufinent un joint mécanique sur un des ponts qui traversent la route. © Radio France - Theo Boscher

Les chaussées, les glissières de sécurité et les ponts ont été refaits. "Cinq semaines de travaux pour refaire entièrement cette partie de l'autoroute A1, dans sa partie la plus chargée, puisqu'elle accueille plus de 100 000 véhicules par jour en direction de Lille", s'est réjoui Xavier Delebarre, le directeur de la DIR Nord.

Les bordures végétalisées ont aussi été nettoyées, afin de retirer des espèces végétales invasives. Un gros projet de 8,25 millions d'euros, pour rénover entièrement une section de quatre kilomètres.