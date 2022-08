Lille : la ligne 1 du métro à l'arrêt ce lundi soir, reprise du trafic sur la ligne 2

La circulation des métros à Lille sur la ligne 1 est interrompue jusqu'à la fin du service ce lundi soir, entre CHU-Eurasanté et Villeneuve d'Ascq - Hôtel de Ville. Des bus relais ont été mis en place.

Des problèmes d'aiguillage et de pneumatique sont à l'origine de ces perturbations (image d'illustration).

Il est compliqué de se déplacer en métro ce lundi soir à Lille. Si la circulation sur la ligne 2 a repris, la ligne 1 est à l'arrêt sur presque la totalité du parcours, entre le terminus CHU-Eurasanté et la station Villeneuve d'Ascq - Hôtel de Ville. Des bus relais ont été mis en place, annonce Ilévia.

Le trafic reprend, puis s'arrête de nouveau

Les perturbations ont commencé vers 17 heures ce lundi après-midi, "en raison d'un défaut sur un pneumatique". Le trafic sur la ligne 1 a repris vers 17h40 avant d'être de nouveau interrompu 15 minutes plus tard car la rame concernée par ce problème technique s'est retrouvée coincée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la ligne 2, un incidence d'aiguillage sur les voies a bloqué la circulation des métros entre Lille Flandres et Saint-Philibert, avant une reprise vers 19 heures.

Des stations fermées à cause du Guidon d'Or à Hellemmes

Tout en annonçant une interruption totale jusqu'à la fin du service entre CHU-Eurasanté et Villeneuve d'Ascq - Hôtel de Ville, sur la ligne 1, le compte Twitter d'Ilévia précise que les stations Marbrerie, Mairie d'Hellemmes et Square Flandres, qui figurent sur la portion de la ligne à l'arrêt, ne sont pas desservies "jusqu'à 22 heures, en raison d'une course cycliste". En effet, le coup d'envoi du Guidon d'Or 2022 a été donné à 19 heures depuis Hellemmes.