Lille : la moitié des futures rames de métro sont déjà arrivées à la Mel

Sur le délicat dossier du métro lillois, Alstom n'est pas en retard sur tout. Le constructeur ferroviaire français livre régulièrement les rames rallongées de 52 mètres commandées par la Mel. Fin janvier, 14 rames ont été livrées à la métropole et sont stockées au dépôt des 4 Cantons, à Villeneuve d'Ascq, pour 12 d'entre elles et 2 autres sont à l'usine de Petite-Forêt, près de Valenciennes. 13 autres rames seront livrées d'ici cet été par Alstom, elles sont actuellement fabriquées à l'usine de Petite-Forêt.

La partie production de ce projet est donc sur de bon rails selon le directeur du site de Petite-Forêt, Olivier Baril : "les rames sont produites à une cadence d'une rame tous les 5 jours et elles sont livrées au fur et à mesure à la métropole. La mise en service commerciale est dépendante de la signalisation". Et quand on demande à Olivier Baril si ces rames rouleront un jour, la réponse fuse : "ah oui, j'en suis convaincu".

Une future rame du métro lillois, au dépôt des 4 Cantons, à Villeneuve d'Ascq © Radio France - Stéphane Barbereau

Mise en service en juillet 2024 ?

Les problèmes du métro lillois ne viennent pas des rames en elles-mêmes mais de la technologie que développe Alstom. A Lille, le constructeur se lance dans le métro automatique et les essais sont pour le moins chaotiques avec une mise en circulation des nouvelles rames sans cesse repoussée. Dernière date annoncée : juillet 2024. En attendant, les essais nocturnes se poursuivent et le président Damien Castelain continue de montrer son mécontentent. Le président de la Mel a répondu par écrit aux questions de France Bleu Nord.

France Bleu Nord : Où en sont les discussions avec Alstom sur de nouvelles indemnisations compte tenu des dernières annonces de retard de mise en service ?

Damien Castelain : "J’ai demandé qu’une médiation soit menée par Alain Bernard, mon premier vice-président aux Finances. Au terme de la négociation, le conseil métropolitain sera amené à valider l’accord final de médiation. Cet accord devra permettre de conforter la Métropole Européenne de Lille sur les deux ambitions qu’elle poursuit : exigence financière et juridique d’une part et exigence vis-à-vis de tous les usagers d’autre part. (...) Alstom nous a vendu une innovation, pas seulement à la MEL, mais aussi au Grand Paris et à Turin. Aujourd’hui, ils me disent : « on ne sait pas faire ». Sans autre explication. Tout cela est invraisemblable et doit se discuter dans le cadre de la médiation. Ce métro devrait fonctionner depuis 2016".

Damien Castelain, président de la métropole européenne de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

"Cette situation d’impasse est inacceptable et ne peut plus durer".

"Le contrat signé en juin 2012 avec Alstom avait pour objectif d’anticiper l’augmentation continue du nombre de voyageurs, de remplacer le matériel roulant existant et de disposer d’une ligne automatisée et modernisée. Et ce, notamment dans la perspective d’accueillir dans les meilleures conditions certaines épreuves de deux évènements sportifs majeurs, la Coupe du Monde de Rugby de 2023 et les JO de 2024. Il est incompréhensible qu’une entreprise comme Alstom, fleuron de l’industrie française, leader mondial du transport ferroviaire et du métro, soit dans l’incapacité de finaliser, après déjà six années de retard, les travaux de la ligne 1 de notre métro. Chacun doit prendre ses responsabilités. La MEL a toujours rempli ses engagements. Alstom doit respecter les siens. (...)

"Je n’accepte pas de nouveau délai ! La patience, c’est fini."

Alstom poursuit sa production, malgré les retards pour leur mise en service finale, pourrez-vous les stocker toutes à moyen terme ?

"Pour rappel, Alstom avait suspendu sa production en 2014 ou 2015, production reprise avec la médiation précédente. Techniquement il n’y a pas d’obsolescence des rames qui sont prévues pour durer des décennies ; le « catalogue » n’évolue pas aussi vite que dans l’exemple des véhicules légers donc nous ne prenons pas de risque technique en la matière. Il est donc cohérent que nous n’ayons pas bloqué cette production qui aurait pu, sinon, se retrouver sur le chemin critique du projet et qui, par ailleurs, montre que nous avons toujours essayé de travailler en bonne coordination et en bonne intelligence avec Alstom. (...) Si nous acceptons la livraison des rames, nous ne prononçons pas la réception : cela signifie qu’elles restent sous la responsabilité complète d’Alstom qui doit en assurer le gardiennage et la maintenance (notamment s’assurer de leur maintien en bon état de fonctionnement) et que, bien sûr, il reste un solde important à payer sur chaque rame."