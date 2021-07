Lille : le doublement des rames de la ligne 1 du métro encore retardée à décembre 2023

Les usagers de la ligne 1 du métro lillois devront encore patienter huit mois supplémentaires avant de voir arriver des rames plus longues et plus modernes. Alstom annonce un nouveau retard dans la livraison de ces équipements, initialement prévue pour 2016.

C'est un nouveau retard dont la Métropole Européenne de Lille se serait bien passée. Prévue initialement pour 2016, puis reportée à plusieurs reprises à avril puis juillet 2023, la livraison est finalement attendue pour décembre 2023 a précisé Alstom à la mi-juillet. Le principal problème tient dans la technologie de guidage automatique de ces nouvelles rames, qui ont été accentuées par la pandémie de Covid. En effet, l'antenne d'Alstom qui développe cette technologie est située en Inde, pays lourdement frappé par le Covid.

"Alstom avance aussi des difficultés internes d'organisation liées aux restrictions sanitaires et au télétravail", ajoute Sébastien Leprêtre, vice-président de la MEL. "Il ne faudrait pas que ce décalage ne se transforme en dérapage, on va demander des garanties à Alstom, car on a besoin de ces nouvelles rames dans les temps", ajoute-t-il.

à lire aussi Métro de Lille : le doublement des rames mis en service en 2023

Un feuilleton qui coûte cher à Alstom

Ce contrat entre la MEL et Alstom s'élève à près de 700 millions d'euros. Depuis 2019, le constructeur est soumis à des pénalités de retard. La collectivité a déjà perçu plus de 50 millions d'euros d'indemnités, et devrait en recevoir 2 millions supplémentaires suite à ce nouveau retard. "Ce retard ne devrait rien coûter à la Métropole, c'est Alstom qui va payer", appuie Sébastien Leprêtre. "Ils ont aussi intérêt à respecter le calendrier car d'autres villes de France, d'Europe et du monde sont intéressées par cet équipement".

Si la technologie de guidage pose problème, la production des rames en elle-même rencontre moins de difficultés. C'est le site de Petite-Forêt près de Valenciennes qui s'en occupe, et après quelques retards, les délais sont tenus. "Nos chaînes de production sont dimensionnés pour absorber le produit, on a même un peu d'avance sur nos plannings de production, nous avons des rames qui vont être stockées en dehors du site", explique Samir Dartari, délégué CGT à Alstom Petite-Forêt.