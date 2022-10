Lille : le stationnement deviendra payant dans six quartiers d'ici 2024

Le conseil municipal de Lille a voté vendredi 30 septembre l'extension du stationnement payant à deux quartiers (Vauban et Wazemmes) d'ici début 2023 et quatre autres quartiers d'ici 2024 : Bois-Blancs, Fives, Moulins et Saint-Maurice-Pellevoisin.

Les règles du stationnement à Lille vont changer et il sera difficile de se garer gratuitement. Le stationnement deviendra payant dans la quasi-totalité de la ville : à Vauban-Esquermes et Wazemmes d'ici le début de l'année prochaine et à Bois-Blancs, Fives, Moulins et Saint-Maurice-Pellevoisin dans le courant de l'année prochaine et début 2024. L'ordre reste à définir.

Toujours gratuit à Lille-Sud et Faubourg-de-Béthune

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du futur plan de mobilité de la Métropole européenne de Lille. Seuls les quartiers de Lille-Sud et Faubourg-de-Béthune resteront donc en stationnement gratuit. Le stationnement sera payant de 9 heures à 19 heures, sauf les dimanches et jours fériés, dans tous les secteurs. Les tarifs sont adaptés aux particularités des zones. Le détail des tarifs sera voté en décembre prochain. Une réflexion est en cours sur le stationnement le samedi dans la zone verte.

Le tarif pour les résidents sera harmonisé pour l'ensemble de la ville de Lille. Deux tarifs solidaires seront mis en place : un niveau 1 à 10 euros par mois, un niveau 2 à 15 euros par mois et un tarif plein à 25 euros par mois, appliqués sur la base du quotient familial fiscal.

Un stationnement gratuit de 30 minutes dans des zones commerçantes

Le commerce de proximité sera favorisé avec une période de gratuité de 30 minutes sur la grille tarifaire de la zone orange, étendue aux rues à fort potentiel commercial. Les montants de forfaits de post-stationnement seront établis à 35 euros pour les zones oranges et jaune et à 25 euros en zone verte. Le stationnement est limité à cinq heures.

La ville de Lille s'est fixé, avec la Métropole Européenne de Lille, l'objectif de 2% des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, en passant de 900 à 1.200 places d'ici 2025. A partir du début de l'année prochaine, il sera possible d'obtenir un ticket gratuit pour 12 heures de stationnement pour les titulaires de la carte "mobilité inclusion", mention "stationnement pour personnes handicapées".