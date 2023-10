Lille : le trafic des tramways perturbé dans le secteur du Croisé Laroche

Les arrêts Croisé Laroche, Foch, Acacias, Pont de Wasquehal et La terrasse ne sont pas desservis par les tramways depuis ce matin 10 heures dans la Métropole de Lille. Une situation liée à un défaut technique sur la voix à proximité du Croisé Laroche.

ⓘ Publicité

Des bus de remplacement

Des bus de substitution sont déployés sur la branche Tourcoing entre les arrêts Clémenceau Hippodrome et Foch. Les liaisons sur la branche Roubaix, entre Clémenceau Hippodrome et Wasquehal Pavé de Lille seront assurées par des bus également. Des informations sont disponibles sur le site Ilévia et des agents sont présents aux arrêts non desservis pour informer les usagers.

Des équipes techniques sont mobilisées pour rétablir "au plus vite" le trafic.