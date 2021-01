Lille: plus de métro aux heures de pointe sur la ligne 2 à partir de lundi

La cadence des rames va être renforcée à partir de ce lundi sur la ligne 2 du métro à Lille entre les stations Lomme-Lambersart et Roubaix-Grand Place aux heures de pointe. En revanche, il faudra attendre plus aux stations aux extrémités des lignes à Lomme et Tourcoing.

Il va désormais falloir prendre l'habitude de regarder les panneaux avant de monter dans un métro lillois sur la ligne 2. A partir de ce lundi 18 janvier, la fréquence des rames sera augmentée aux heures de pointe sur le tronçon central entre les stations Lomme-Lambersart et Roubaix-Grand Place. Alors qu'il fallait attendre jusqu'à présent 1 minute 30 seconde entre deux rames, ce sera seulement 1 minute 18 secondes à partir de lundi. Cette cadence accrue sera mise en place entre 7h et 9h et entre 16h30 et 18h45. L'objectif est de faire face à la très forte affluence, le trafic ayant augmenté de 6,4% en 2019 sur la ligne 2, soit 4 millions de voyages en plus. Le tronçon entre les stations de Lomme-Lambersart et de Roubaix-Grand Place concentre 70% du trafic de la ligne.

Mais attention: si vous allez au-delà des stations de Lomme-Lambersart ou de Roubaix-gare, il faudra bien regarder les panneaux avant de monter dans un métro puisque les nouvelles rames qui viennent renforcer la cadence sur le tronçon central n'iront pas jusqu'aux terminus, d'un côté celui de Saint-Philibert, et de l'autre celui de CH-Dron à Tourcoing. Outre les panneaux d'affichage qui indiqueront le terminus du métro, des annonces sonores en station seront également faites et des agents en gare pour aider les voyageurs.

Cela signifie aussi que les usagers qui iront ou partiront des stations qui se trouvent en bout de ligne auront plus d'attente. L'attente pour avoir un métro passera ainsi à 2 minutes et 30 secondes contre 1 minute et 30 seconde aujourd'hui aux heures de pointe.,