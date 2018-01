Lille, France

Jusque-là pour diminuer bouchons et pollution, c'était la méthode coercitive qui était privilégiée : interdiction de circuler, limitation de la vitesse, radars. A la Métropole Européenne de Lille (Mél), on a fait le choix d'encourager les "bons" comportements. Fin 2018, la Mél va lancer le "péage inversé", également appelé "péage positif" pour le plus grand bonheur de Philippe Dutrieux, le directeur de l'Automobile Club du Nord :

Enfin, une façon de faire positive. A chaque fois, on était dans le répressif et là on va récompenser l'automobiliste qui prend la bonne décision

Deux euros versés par trajet économisé

L'objectif est de fluidifier les axes les plus empruntés de la métropole lilloise matin et soir, aux heures de pointe : l'A1, l'A23, l'A25, la Nationale 41, l'A22 et l'A27. Le dispositif sera mis en place à tour de rôle sur ces principales routes, à commencer par l'A1 et l'A23. Première étape, des caméras seront installées sur le bord de la route ou sur des portiques pour lire les plaques d'immatriculation des 120 000 voitures qui passent chaque jour par l'Autoroute A1, près de Lille. On va ainsi repérer les automobilistes habitués de ce trajet et grâce au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), la Mél récupèrera leur adresse et enverra à leur domicile une proposition pour être volontaire et participer au péage positif. Pour toucher l'aide de deux euros par trajet (avec un maximum de 80 euros par mois), l'automobiliste devra remplir l'une des trois conditions suivantes :

utiliser sa voiture en dehors des heures de pointe (avant 7h et après 9h le matin et avant 16h30 et après 18h30 le soir)

laisser la voiture au garage et opter pour un autre mode de déplacement (train, bus, métro, vélo,...)

opter pour le télétravail (on rester travailler chez soi)

Faire évoluer les mentalités

La Métropole Européenne de Lille espère recruter 5 à 6 000 volontaires lors de cette première phase qui concernera les habitués de l'A1 et de l'A23. Un volontaire sera indemnisé un an maximum, ensuite, le dispositif sera déployé sur d'autres axes où 5 à 6 000 nouveaux volontaires seront recrutés. A Rotterdam, on a constaté que la moitié des "volontaires" continuaient à conserver leurs bonne habitudes de rouler à des horaires décalés ou d'abandonner la voiture alors que l'opération était finie et qu'il ne touchait plus aucune indemnité. C'est aussi l'un des objectifs du péage positif : faire évoluer durablement les mentalités pour un coût modique. L'opération coûtera 13,7 millions d'euros à la Mél sur quatre ans (l'Etat en prend en charge 25%). C'est bien moins cher que de créer une nouvelle voie de circulation sur l'A25 ou de reconfigurer un échangeur ou une bretelle d'accès sur autoroute.