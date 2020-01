Lille va inaugurer sa première "vélorue" dans le quartier de Fives

A Lille (Nord), dans le quartier de Fives, la rue de la Phalecque et la rue Cabanis vont devenir une "vélorue". Sur la chaussée, les cyclistes seront prioritaires devant les voitures qui auront interdiction de les doubler.

Lille, France

A la fin du mois de janvier, la ville de Lille (Nord) va inaugurer sa première "vélorue". Dans le quartier de Fives, la rue de la Phalecque qui se prolonge en rue Cabanis va devenir une rue où les cyclistes sont prioritaires et les voitures seulement tolérées.

Les cyclistes pourront donc rouler sur toute la largeur de la chaussée et même à double-sens. Les voitures, elles, devront attendre derrière et auront interdiction de doubler les vélos.

En novembre dernier, la rue est passée à sens unique pour les véhicules. Des pistes cyclables devaient alors voir le jour en double-sens de la chaussée. Mais l’associationDroit au Vélo en a profité pour demander à la Métropole de la Lille et à la Ville, en charge de la voirie, d’aller plus loin en créant une "vélorue".

Une première dans les Haust-de-France

Cette vélorue à Fives est la première à naître dans le Nord. Le concept n’est encore pas très répandu en France. En 2017, Strasbourg a créé sa première "vélorue". Puis d’autres villes l’ont suivie, comme Bordeaux, Dijon ou encore Pontarlier. C’est de l’étranger que les villes se sont inspirées, la "vélorue" étant très populaire en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Yannick Paillard, président de l’association Droit au Vélo, se félicite de la mesure qu’il juge « sécurisante ». « L’idée est surtout d’encourager les gens à prendre leur vélo. Plus on est nombreux, moins on est en danger », ajoute-t-il.

Pour l’heure, la date précise de l’aménagement de la "vélorue" n’est pas connue. Mais la mesure sera effective fin janvier, le temps que les travaux de signalisation soient faits.