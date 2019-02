Limitation à 70 km/h sur le périphérique lillois : les premiers contrôles "pédagogiques"

Une trentaine de véhicules ont été interceptés mercredi sur le périphérique lillois, sans pour autant être verbalisés. Tous roulaient à plus de 70 km/h, la nouvelle vitesse maximale autorisée depuis le 2 février. Les contrôles verbalisants commenceront en mars.

Lille, France

Les panneaux ont bien été remplacés et pourtant beaucoup de Nordistes ne s'y sont toujours pas habitués ! Le périphérique Sud de Lille est limité à 70 km/h depuis le 2 février au lieu de 90 auparavant pour une expérimentation sur un tronçon de 7 km. Les premiers contrôles ont été menés mercredi par les CRS autoroutier au niveau de la porte d'Arras.

Même le GPS est resté à 90 km/h - Sullivan

Yohan, la trentaine, vient d'être intercepté à bord de sa fourgonnette. "Je prends cette route tous les jours, je ne regarde même plus les panneaux et je ne regarde pas les infos alors je n'avais aucun moyen d'être au courant" explique ce travailleur du bâtiment. C'est la raison pour laquelle ces premiers contrôles sont pédagogiques c'est à dire sans verbalisation. "Notre rôle n'est pas que la répression mais aussi l'information" insiste le Capitaine Christine Philippe, des CRS du Nord-Pas-de-Calais.

De vrais contrôles dès le mois de mars

Les automobilistes surpris et pas vraiment favorables à cette mesure. "Je déteste rouler lentement alors ça m'embête" reconnaît Sullivan, à bord de sa fourgonnette. "J'utilise le périphérique tous les jours pour aller au travail alors je vais perdre plus de temps" regrette un autre automobiliste. Mais Yohan lui est convaincu par l'argument écologique. "C'est vrai que c'est toujours bouché et ça entraîne de la pollution alors c'est bien pour l'atmosphère" !

A partir du mois de mars, les autorités seront moins indulgentes. "Les radars existants seront paramétrés et nous reflechissons à mettre en place des radars tourelles pour repérer les excès de vitesse mais aussi les autres infractions" explique Romain Royer, directeur de cabinet de la préfecture du Nord. En moins de deux heures ce mercredi, une trentaine de véhicules ont été interceptés au dessus des 70 km/h autorisés.