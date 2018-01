Ils étaient près de 400 motards à manifester et à distribuer des tracts ce samedi à Pont-de-l'Isère dans la Drôme. Leur objectif : protester contre la mesure visant à limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales et nationales, au lieu des 90 km/h actuellement.

Pont-de-l'Isère, France

Près de 400 motards ont manifesté ce samedi à Pont-de-l'Isère contre la baisse de la limitation de vitesse des routes départementales et de certaines nationales. Dans cette commune drômoise, la Nationale 7 est déjà limitée à 80 km/h depuis deux ans. C'était l'un des trois tronçons en test en France. Et pour les motards présents sur place, cela ne fait aucun doute, l'expérimentation n'a pas porté ses fruits : "On ne veux pas nous donner les chiffres, mais on sait que cette baisse de la vitesse ne marche pas, analyse Régis Perrin, le coordinateur départemental de la Fédération Française des Motards Citoyens qui ajoute qu'en Norvège la mesure a été appliquée avant d'être retirée faute de résultats probants."

La limitation à 80 km/h n'est pas la bonne solution pour les manifestants © Radio France - Boris Loumagne

Moins de répression, plus de prévention

Afin de convaincre les automobilistes, les manifestants ont distribué des tracts, avec toujours le même mot d'ordre : "La répression, ça ne marche pas ! " C'est également le credo de Monique, elle est membre de la Fédération Française des Motards en Colère. Celle qui est également monitrice d'auto-école à La Voult-sur-Rhône en Ardèche s'appuie sur sa propre expérience professionnelle : "Quand avec nos élèves nous roulons à 80 km/h, _tout le monde s'énerve_, les gens ne respectent rien. Et si les gens doivent rouler désormais à cette vitesse, ils se retrouveront derrière les auto-écoles ou les poids lourds sans pouvoir les doubler." Selon Monique, "certaines routes ont été aménagées pour rouler à 90 et ce n'est pas dangereux à cette vitesse." La monitrice estime que le gouvernement va dans le mauvais sens : "Il faut arrêter avec la répression, il faut faire plus de prévention, aller dans les écoles, éduquer les enfants au respect des autres usagers, etc."

Dès le 1er juillet prochain, la mesure de limitation à 80 km/h devrait concerner près de 400 000 km de routes en France.