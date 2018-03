Moselle, France

Pour la quatrième fois de l'année, les Messins ont entendu les moteurs de centaines de motos vrombir et pétarader dans le centre-ville. Ils et elles étaient plus de 150 à s'être déplacés pour manifester contre le projet du gouvernement d'Édouard Philippe de limiter la vitesse autorisée à 80 km/h sur les routes, au lieu de 90 km/h. Ce samedi, alors que les températures ressenties plongeaient en dessous de zéro, le rassemblement était un peu moins important qu'en février.

Après trois années de hausse de la mortalité entre 2014 et 2016, et une légère baisse en 2017, le gouvernement a annoncé en janvier l'abaissement de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400.000 km de routes secondaires à partir du 1er juillet. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a augmenté en février, avec 217 personnes tuées, soit 12 de plus qu'en février 2017 (+5,9%), selon les derniers chiffres de la Sécurité routière, rendus publics ce vendredi.

Les motards unanimes contre la limitation de vitesse à 80 km/h

Rassemblés sur le parking du Centre des Congrès de Metz-Grigy, les représentants de la FFMC répètent à l'envi les raisons de leur colère. "Il est démontré que de passer de 90 à 80 km/h cause plus d'accidents. Il y a de quoi se poser des questions", avance Christophe. "Au niveau environnemental, que l'on soit en quatre ou en deux-roues, on ne pourra plus rouler en sixième ou en cinquième, on sera obligés de rétrograder, donc de consommer plus", ajoute ce responsable de la sécurité à la FFMC 57.

#Metz : plus de 150 motards ont pris le départ d'une manifestation autour et dans la ville, contre la limitation à 80km/h sur les #routes, à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) de #Moselle#Lorrainepic.twitter.com/19om7kpdUd — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 17, 2018

"Un motard, quand il roule à 80km/h, va être moins vigilant que s'il roulait à 90 km/h, c'est évident", renchérit Olivier. "Plus on conduit vite, plus on est concentré", assure-t-il. "Sur l'autoroute, à 110 km/h, je m'endors sur la moto". "On va rouler à la même vitesse que les caravanes et les camping-cars", s'agace Vincent. "Cela va représenter non seulement plus de consommation, de pollution, mais aussi plus de bouchons, de stress, d'énervement sur les routes, et donc plus de risques d'accidents", assure ce motard.

Contre la "sécurité rentière"

Pour ces motards manifestants, le projet du gouvernement d'Édouard Philippe d'abaisser la vitesse à 80 km/h ne tient pas. "On est fatigués d'être les vaches à lait du gouvernement", tempête Vincent. "Ce n'est plus de la sécurité routière, c'est de la sécurité rentière", tranche-t-il. "Passer à 80, c'est la pire connerie. On voit dans d'autres pays : quand on augmente les limitations de vitesse, il y a moins d'accidents".

"C'est si facile de mettre des radars", déplore Gérard. "Quand on roule à 90 comme on est habitués, on se rend compte que ça ne rentre plus d'argent, alors qu'est-ce qu'on fait ? On descend à 80. Ensuite, quoi ? On va descendre à 70, à 60 km/h ? Ce n'est plus possible. C'est une mesure pour pomper de l'argent aux gens, et cet argent là va aller aux sociétés privées. On ne finance pas la sécurité routière avec, ce n'est pas vrai".