L'abaissement de 90 à 80 km/h entrera en vigueur le 1er juillet, comme prévu par le gouvernement. À cette occasion, la Ligue contre la violence routière a recensé les voies où l'on trouve le plus grand nombre de tués dans chaque département.

À partir du 1er juillet prochain, les 400.000 kilomètres de routes secondaires de France seront limitées à 80km/h. Le décret d’application qui abaisse de 90 à 80 km/h, la vitesse sur ces axes secondaire a en effet été publié dans la nuit de samedi à dimanche au Journal Officiel.

Les résultats par département

La limitation s’appliquera sur les routes à double sens qui n’ont pas de séparateur central, comme un muret ou une glissière. Cela concerne 40 % du réseau routier français. Parmi ces routes, lesquelles sont le plus meurtrières ? Le journal du dimanche a révélé le week-end dernier une étude de la Ligue contre la violence routière, qui fait le point département par département. Retrouvez les résultats ci-dessous.

Une mesure contestée

La mesure a pour objectif de faire baisser le nombre de morts sur la route.

En 2017, il y a eu 3 684 morts sur la route soit une baisse de 1,4 % par rapport à l’année précédente. C’est légèrement au-dessus du plus bas historique de 2013 (3 427 morts). Le chiffre était le nombre de morts en baisse de 13,5% en mars

Depuis l’annonce de cette mesure le 9 janvier, cette mesure suscite une vive contestation. 76% des Français y sont opposés selon un sondage publié en avril.

Les associations d'automobilistes et de motards, mais aussi un certain nombre d’élus locaux et même de ministres doutent de son efficacité. En mai, le premier ministre Edouard Philippe avait expliqué qu'il assumait l'impopularité de cette mesure.