Les usagers des routes départementales doivent lever le pied. Depuis ce dimanche 1er juillet, la très grande partie des routes départementales sera limitée à 80 km/h, contre 90 km/h jusqu'à présent. Cela concerne 4.200 km de routes en Charente-Maritime, et 4.100 en Charente.

Depuis ce dimanche 1er juillet, la plupart des routes départementales sont limitées à 80 km/h. Au total, en Charente-Maritime, 4.600 km de routes sont concernées, sur les 6.585 km de routes départementales, et 4.100 km en Charente. Ce passage à 80 km/h a suscité des levées de boucliers et notamment en raison de la perte de temps liée à cette nouvelle limitation. Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, cette perte de temps ne pèse pas bien lourd... Voici quelques exemples :