Limitation de la vitesse à 30 km/h, à Bordeaux "c'est dans les tuyaux" selon Pierre Hurmic

Depuis ce lundi 30 août, la circulation est limitée à 30 km/h au lieu de 50 dans les rues de Paris. Environ 200 villes en France ont déjà décidé de limiter la vitesse à 30 km/h. A Bordeaux, le maire, Pierre Hurmic explique que "c'est dans les tuyaux. On dit qu'on veut une ville apaisée, et ça passe par l'apaisement de la circulation". Il ajoute ne pas avoir attendu que Paris le mette en place pour y réfléchir "c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, nous ferons des annonces prochainement sur notre conception de la ville 30".

L'exemple de Bègles

Cette mesure est déjà mise en place depuis deux ans à Bègles, dans 90% des rues. Le principe c'est d'améliorer la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Mais il y a aussi un enjeu écologique, pour favoriser le développement des mobilités douces. L'adjoint au maire chargé des mobilités à Bègles, Pierre Ouallet explique qu'il y a des avantages à cette mesure, notamment en terme de sécurité : "si on diminue la vitesse, on diminue la gravité, donc on est moins sur des accidents graves, mais plus sur des accidents matériels". Mais il le reconnaît, tout n'est pas parfait. Certains habitants comme Erwan, qui avait profité de la réduction de vitesse pour se mettre au vélo, se plaint de ne pas avoir assez de la place sur la route.

Selon une concertation lancée par la mairie de Bègles l'année dernière, la vitesse moyenne dans les rues de l'agglomération a baissé de 2 km/h. Elle est désormais de 35 km/h.

Une autre commune de l'agglomération pourrait suivre l'exemple : Carbon-Blanc. La municipalité a lancé une consultation auprès des habitants en juin dernier. Selon le maire, Patrick Labesse, réduire la vitesse à 30km/h est "un signal fort et ça permet de réfléchir sereinement aux sens de circulation et de stationnement".