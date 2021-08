Limitation de vitesse à 30 km/h à Paris lundi : le prix des courses de taxi va augmenter

À partir de lundi, la vitesse maximum est limitée à 30km/h dans la majorité des rues de Paris. Selon les taxis parisiens, cette mesure va augmenter le temps de la course et donc augmenter le prix.

Préparez-vous à lever le pied ! À partir de ce lundi 30 août, vous devrez rouler à 30 km/h maximum dans les rues de Paris. La limitation concerne presque toutes les rues de la capitale, excepté le périphérique (toujours limité à 70 km/h) et sur quelques grands axes (les boulevards des Maréchaux et les avenues dans les bois de Boulogne et de Vincennes, les Champs-Elysées, l’avenue Foch, l'avenue de la Grande Armée, la rue Royale… où la vitesse restera à 50 km/h). Les taxis parisiens redoutent une forte baisse de clientèle.

Exception parisienne

Les taxis parisiens ne fonctionnent pas comme tous les taxis français. Ils sont limités en temps de travail : 10 heures maximum pour les salariés, 11 heures pour les indépendants. À l'arrière de la voiture, ils ont un horodateur qui contrôle le temps travaillé. Ailleurs en France, les taxis peuvent travailler autant d'heures qu'ils le souhaitent.

C'est pourquoi les chauffeurs parisiens sont dédommagés. S'ils roulent au-dessus de 30 km/h environ, c'est le nombre de kilomètres qui est facturé au client. En-dessous ces 30km/h, le tarif devient horaire c'est-à-dire que dans les bouchons, le compteur tourne quand même. Avec la limitation de vitesse à 30 km/h mise en place dans la capitale, les courses vont donc couter plus chères explique Mouhssine Berrata, président de l'Union nationale des taxis à Paris. "Réduire la vitesse c'est augmenter le temps de parcours. Les clients vont passer 10 à 15% de plus de temps dans la voiture. Ça va être difficile d'accepter une augmentation de 10 à 15% pour le client."

Le représentant de l'UNT craint donc que les clients tournent le dos aux taxis et préfèrent la concurrence : les VTC. Il espère maintenant des négociations avec la Ville de Paris et la préfecture pour faire baisser cette vitesse de jonction de 31 km/h.