CARTE - Limitation de vitesse : les radars qui vont flasher à 80 km/h dans le Bas-Rhin

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

A partir du dimanche 1er juillet, l'ensemble des radars sont paramétrés pour flasher non plus à 90 mais à 80 km/h. Dans le Bas-Rhin, plus de 2.000 km de routes sont concernés.