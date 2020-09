Limoges : à 21 ans, en permis probatoire, il roule à 245 km/h !

Une fois encore ce week-end, de nombreux excès de vitesse ont été relevés sur les routes de la Haute-Vienne. Deux automobilistes ont été contrôlés à plus de 240 km/h entre Saint-Junien et Limoges sur la RN141, samedi après-midi.

Deux individus ont été contrôlés à 243 et 245 km/h sur la RN141, entre Saint-Junien et Limoges, samedi en début d'après-midi

Ce sont sans doute deux des plus grands excès de vitesse relevés par les forces de l'ordre sur la RN 141, entre Saint-Junien et Limoges. Deux automobilistes d'origine bulgare ont été contrôlés à 243 et 245 km/h, samedi en début d'après midi, alors qu'ils faisaient la course au volant de deux grosses cylindrées allemandes, sur une portion de route limitée à 110 km/h.

Les deux conducteurs âgés de 21 ans et de 45 ans se sont vus retirer leur permis sur le champ, leur véhicule a été immobilisé et placé en fourrière. Le plus jeune des deux chauffards conduisait avec un permis probatoire. Pour ce dernier, la vitesse était donc limitée à 100 km/h.

Avec un dépassement de plus de 140 km/h, ils risquent une forte amende, l'annulation de leur permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 5 ans, sans oublier la confiscation de leur véhicule.