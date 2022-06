Limoges : l'autoroute A20 restera fermée au moins une semaine après l'incident sur le chantier du pont

C'est une mauvaise nouvelle pour tous les automobilistes qui circulent dans et autour de Limoges. L'autoroute A20, coupée depuis mardi soir dans la traversée de Limoges après un incident sérieux sur le chantier du pont qui doit bientôt l'enjamber, va rester fermée encore au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. "C'est une affaire de jours, pas de semaines" assure Thierry Wolkiewiez, le Directeur général d'Eiffage Metal France, la société de construction, qui s'est rendu sur les lieux ce jeudi.

Des ouvriers et membres du bureau d'étude d'Eiffage Metal France sont venus examiner le pont en construction au-dessus de l'autoroute A20 à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Tout en se montrant rassurant sur l'état de la structure qui "ne bouge pas", il précise toutefois que les expertises vont continuer. Des capteurs lasers de grande précisions ont été posés sur le pont ce jeudi, afin de vérifier sa position en temps réel et en permanence. Les résultats alimenteront un dossier technique qui sera déposé "en milieu de semaine prochaine auprès de la Préfecture" de Haute-Vienne, qui devra ensuite donner son accord à la reprise de la circulation.

Autrement dit, selon ce calendrier, l'autoroute A20 va rester coupée dans la traversée de Limoges durant encore une bonne semaine, selon les prévisions les plus optimistes. Du côté de Limoges Métropole, le responsable du chantier Bertrand Brouard estime que les déviations mises en place sont suffisantes. "Même si la situation est inconfortable aux heures de pointe, entre 7h et 8h30 et entre 17h et 19h15, il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures." Il précise que la mairie de Limoges a fait modifier la synchronisation des feux en ville, afin de fluidifier au maximum la circulation.

Interrogé sur les raisons de cet incident sérieux (la chute d'un vérin), Thierry Wolkiewiez, Directeur général d'Eiffage Metal France a indiqué que les études qui se poursuivent permettront de le préciser, mais il estime d'ores et déjà que le problème ne peut pas se reproduire. De nouveaux vérins et des pièces métalliques supplémentaires doivent être installées ce week-end pour renforcer encore la structure de l'ouvrage.

L'opération de lançage du pont sur l'A20, qui avait débuté le 15 juin dernier à Limoges, avait été stoppée net mardi soir alors qu'elle était sur le point de s'achever. Pour des raisons inexpliquées, un vérin permettant de réaliser le glissage du pont est tombé au sol mardi soir vers 22h15, ne faisant aucun blessé. Depuis cet incident, la structure enjambant l'A20 entre le quartier du Puy Ponchet et celui de la Bastide est penché d'environ 80 cm sur l'un des pilliers, mais "le chantier est totalement sécurisé" avait précisé dès le lendemain sur France Bleu Limousin le conducteur des opérations pour Limoges Métropole Bertrand Brouard.

Il est encore trop tôt pour donner une estimation sur la date de reprise du chantier, sachant que le pont a encore environ 25 mètres à parcourir pour rejoindre le versant opposé et se retrouver dans sa position définitive. Malgré le temps perdu, Eiffage Metal France et Limoges Métropole maintiennent que cet incident ne remet pas en cause la date de mise en service, prévue pour la rentrée de septembre 2023.