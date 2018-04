Limoges, France

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec la grève perlée lancée la semaine dernière par les cheminots, les usagers de la SNCF doivent trouver d'autres solutions pour se déplacer. Et le covoiturage tire son épingle du jeu. En Limousin comme ailleurs.

Ils racontent leurs expériences

"Je rentre chez moi à Toulouse. J'étais venue voir mes parents et ma famille. Le covoiturage c'est la bonne solution !", explique cette usagère. "Et puis, pour faire Limoges-Toulouse, la voiture est plus rapide que le train. Et souvent moins cher. Alors en période de grève, je n'ai même pas jeté un coup d’œil aux trains", ajoute-t-elle.

Un peu plus loin, une autre voiture attend patiemment. A l'intérieur, un passager pour qui c'est le premier trajet en covoiturage. "Je suis allé à la gare, mais ils m'ont dit qu'il y aurait encore grève jusqu'à ce lundi. Il fallait que je sois à Tours, à tout prix", avoue-t-il. Lui qui a trouvé son covoiturage à la dernière minute. "En plus, c'est vraiment moins cher", sourit-il.

Le covoiturage tire son épingle du jeu

Depuis quelques jours, la demande explose. L'offre suit le même rythme. Les prix restent stables dans l'ensemble. Un mode de transport plébiscité par les usagers. Ce dimanche, près de 130 trajets Limoges - Paris ont été proposés. Plus de 110 étaient déjà complets à la mi-journée.