Limoges : de nouvelles habitudes de circulation à prendre autour du pôle multimodal de la Bastide

Limoges, France

Limoges Métropole fait un pas de plus pour favoriser l'utilisation des transports en commun, avec la mise en service ce lundi d'un pôle d'échanges multimodal à la Bastide. Il est présenté comme le premier maillon d'un projet plus global pour les transports en commun, utilisés l'an dernier pour 16 millions de trajets dans la communauté urbaine. C'est aussi une étape supplémentaire dans la restructuration de ce quartier sensible de Limoges, qui s'apparentait auparavant à une "véritable forteresse" selon les élus et qui se veut désormais un point d'entrée attractif de la ville.

Des aménagements qui déroutent certains automobilistes

Jean-Paul Duret, le président de la communauté urbaine mise sur les 55 places de stationnement proposées sur ce pôle multimodal pour changer les habitudes et "inciter les gens à poser leur voiture pour circuler en bus." Des bus qui sont prioritaires pour rejoindre et quitter ce pôle d'échange, via un rond-point coupé par le milieu, plutôt difficile à appréhender pour de nombreux automobilistes. "On l'a vu ce matin, les automobilistes ont du mal à assimiler le système de feux rouges clignotants" qui les oblige normalement à s'arrêter, reconnait Jean Marie Lagedamont, le président de la STCLM. Certains grillent carrément ces feux, sans forcément s'en rendre compte. D'autres ralentissent un peu trop, dans le doute, au point d'engorger le trafic. A tel point que la police va être sollicitée pour faire respecter ces règles, pourtant pas tout à fait nouvelles à Limoges, puisque le rond point devant la clinique Chénieux fonctionne déjà avec ce système.

Aux abords du pôle d'échanges multimodal de la Bastide, à Limoges, des voies réservées aux bus coupent par le milieu le rond point du carrefour Schuman. - © Limoges Métropole

D'autres aménagements à venir

Ce pôle d'échanges multimodal de la Bastide reçoit actuellement cinq lignes de bus et trolleybus et une sixième arrivera dans les prochains mois, pour desservir le centre-ville d'un côté et le nord de l'agglomération de l'autre. La communauté urbaine envisage aussi d'y installer des bornes pour des vélos ou des voitures de location électriques, ou encore une conciergerie qui proposerait divers services. Un modèle appelé à se multiplier dans toute l'agglomération, dans le cadre du projet de bus à haut niveau de service, pour lequel une concertation vient tout juste d'être lancée. Dans le même temps, Limoges Métropole poursuit le désenclavement de la Bastide avec, d'ici la fin de l'année, le lancement des travaux pour construire une passerelle au dessus de l'A20, dédiée aux bus, vélos et piétons. Elle permettra de relier ce quartier à la technopole Ester, à l'Aquapolis et aux cinémas et restaurants du secteur.