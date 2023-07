Limoges : des vestiges détectés après les premiers sondages sur le tracé du BHNS

Les archéologues sont à l'œuvre à Limoges. Depuis début 2023, ils tentent de repérer d'éventuels vestiges, pour ainsi prévoir les fouilles nécessaires, avant le début du chantier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), prévu en 2025. Ces sondages sont obligatoires avant chaque travaux d'aménagement sur l'espace public.

Les travaux sont en cours cet été dans le centre-ville (place Stalingrad, rue Turgot, place d'Aine, rue Beaupeyrat). C'est l'INRAP (Institut nationale de recherches en archéologie préventive) qui s'occupe des diagnostics avec un géoradar, un radar spécial qui pénètre les sols, le long du tracé du BHNS.

"On aurait des traces de vestiges"

"Selon les premiers retours de l'INRAP, on aurait des traces de vestiges sur le secteur du cœur historique" nous apprend Julien Buisson, chef de projet à Limoges Métropole.

On ignore encore ce qui a été détecté avec le géoradar. Le choix est large sur les vestiges détectés. "Cela peut être des traces d'anciennes voies romaines, d'anciennes constructions du Moyen-Age, des traces d'habitations, des outils" énumère le chef de projet. L'équipe d'archéologues a encore quelques mois avant de livrer son rapport, et donc débuter officiellement les fouilles, avant 2025 et le chanter du BHNS.

Des perturbations de circulation prévues

Les sondages de l'INRAP, qui ont creusé tout le long du tracé du BHNS occasionnent quelques perturbations de circulation. Ces travaux concernent les rues du centre-ville suivantes : place Stalingrad et rue Turgot, du 10 au 28 juillet, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, également du 10 juillet au 28 juillet, et place d'Aine, du 31 juillet au 11 août.

Pour la sécurisation des travaux, les rues concernées seront ponctuellement barrées à la circulation et le stationnement interdit. Des itinéraires de déviations seront mis en place.