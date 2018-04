Limoges, France

Du monde devant la gare des Bénédictins, à Limoges. Ce mercredi matin, selon les syndicats, 700 cheminots ont manifesté - 500 selon la police - dans les rues de Limoges avant de prendre la direction de la préfecture de la Haute-Vienne. Ils sont venus du bassin de Brive, de Tulle, de Guéret, du Limousin plus généralement.

Du monde devant la gare des Bénédictins, à Limoges © Radio France - Nicolas Tarrade

Ils ont été rejoints par des délégations syndicales du CHU de Limoges, et par des étudiants de la faculté de Lettres de Limoges, actuellement bloquée. Bref, un cortège imposant devant la gare des Bénédictins.

Pétards, fumigènes, banderoles. Les cheminots sont remontés. "Avec toutes les organisations syndicales, on est prêt à assumer ce bras de fer avec le gouvernement. On nous fait une explication de texte, mais on sait très bien lire!", explique ce cheminot, qui travaille entre Limoges et Bordeaux. "Je pense que dans les jours à venir, on va amplifier le mouvement", estime cet autre cheminot limougeaud.

Pétards, fumigènes, banderoles © Radio France - Nicolas Tarrade