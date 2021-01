Limoges - La mairie souhaite passer au 30 km/h dans une grande partie de la ville

Et si la vitesse maximale autorisée passait à 30 km/h dans une grande partie de Limoges ? La mairie l'envisage sérieusement et vient d'ailleurs de lancer un questionnaire à ce sujet. Elle souhaite baisser la vitesse dans toutes les rues intérieures aux boulevards périphériques. L'objectif est de faire diminuer de 10% l'usage de la voiture en ville et bien sûr d'augmenter la sécurité. Cette réflexion s'inscrivant dans le cadre du Plan de déplacements urbains et du schéma des mobilités mené conjointement par la Ville et la Communauté urbaine Limoges Métropole.

C'est quelque chose qui peut-être réalisé d'ici le printemps

A écouter, Jean-Marie Lagedamont adjoint à la circulation à la ville de Limoges Copier

Des avis très partagés sur la question

Pour convaincre, elle avance des chiffres. À 30 km/h, la distance pour s'arrêter est réduite de moitié par rapport à 50 km/h. En roulant à 30 km/h, il ne faut que 18 secondes de plus qu’à 50 km/h pour parcourir un trajet de 1 km. De plus, 50 % d’accidents sont évitables et le risque d’accident grave pour un piéton est 9 fois moins important à 30 km/h qu’à 50 km/h. Cela suffira t'il à convaincre les Limougeauds du bien fondé d'une telle mesure ? Ils ont en tout cas jusqu'au 14 février pour donner leur avis sur cette question.