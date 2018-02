Les motards en colère se sont de nouveau mobilisés ce samedi après-midi, à Limoges, avec plus de 600 personnes, de la Haute-Vienne, et des départements limitrophes. Ensemble, ils ont mené une opération escargot sur l'autoroute A20, avant de prendre la direction du centre-ville.

Limoges, France

Les manifestations se multiplient depuis le début de l'année, pour "dire non au 80km/h". A Limoges, comme à Brive. Chaque semaine, les motards rassemblent davantage de monde.

© Radio France - Nicolas Tarrade

Ce samedi après-midi, le rendez-vous était donné sur le parking du parc des expositions de Limoges. Plus de 600 personnes ont répondu à l'appel lancé par la Fédération des Motards en Colère (FFMC). Les trois fédérations du Limousin, accompagnées de celle de Dordogne, ont uni leurs forces.

"C'est mieux comme ça plutôt que faire des manifestations éparpillées un peu partout", explique Régis Lebigot, coordinateur de la Fédération française des motards en colère (FFMC 19). Week-end de chassé croisé oblige, une opération escargot a été organisée plutôt qu'un blocage total de l'autoroute A20. Une option plus judicieuse selon Thierry Durant de la FFMC 87.

"Il ne faut pas non plus bloquer les usagers de la route, surtout lors d'un week-end de chassé-croisé. On dit non aux 80km/h, mais on n'est pas là pour les embêter", souligne-t-il. Des automobilistes qui ont rejoint, pour certains, le cortège - les feux de détresse allumés et la main sur le klaxon - les motards ont ensuite pris la direction du centre-ville, pour un rendez-vous en préfecture.

Le 10 mars à Brive

"Nous continuons d’affirmer que nous sommes contre le 80. Mais pour l'entretien des routes, la prévention et la sécurité", affirme Thierry Durant. "Sur la traversée de Limoges, sur l'A20, on a proposé par exemple, l'interdiction pour les poids-lourds de doubler. On a proposé aussi de la formation dans les collèges et les lycées. On a fait une proposition pour que la Haute-Vienne soit en région test", conclut-il.

La mobilisation ne faiblira pas. Prochain rendez-vous annoncé, ce sera le samedi 10 mars, à Brive.