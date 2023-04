Limoges : la rue François Chénieux sera à sens unique pendant un an à cause de travaux

La rue François Chénieux n'aura plus qu'un sens de circulation durant le temps des travaux, pendant un an.

Il faudra bientôt changer vos habitudes de circulation à Limoges, et ce, dès ce lundi 24 avril. Si vous avez l'habitude de descendre la rue François Chénieux vers la place Denis Dussoubs, il faudra désormais passer par une autre rue : celle des Coopérateurs. En raison de travaux de réhabilitation et la création de six logement sociaux, une partie de la rue sera condamnée, ne laissant le passage qu'aux voitures allant vers la place Sadi Carnot, en sens montant.

ⓘ Publicité

Riverains, bus et taxis autorisés à descendre la rue

Une circulation à sens unique qui durera 1 an : la date estimée des travaux. Ce qui risque de compliquer la fluidité des voitures, car la rue des Coopérateurs n'est en effet, pas très large. Bus, riverains et taxis seront autorisés à descendre toute de même la rue. Un alternat a été pensé : les voitures remontant vers la place Sadi Carnot auront la priorité sur les bus ou voitures qui la descendent. Un passage piéton temporaire sera aussi créé.