Limoges : La "Vélorution" est en route

Depuis le déconfinement, de nouvelles voies de circulation réservées aux vélos ont fleuri un peu partout dans Limoges. Même si ce tracé est encore provisoire, il séduit déjà les amateurs de vélo comme Antoine : "Je dirais que c'est un bon début, ça mériterait d'être un peu plus poussé, mais c'est vraiment agréable".

Antoine utilise tous les jours son vélo pour se rendre au travail, il apprécie les nouveaux aménagements © Radio France - F.CANO

Le casque vissé sur la tête Carlos est lui aussi un adepte de la bicyclette pour plusieurs raisons : "C'est moins polluant et c'est plus économique surtout quand on habite Limoges et que l'on ne fait que quelques kilomètres par jour pour aller travailler".

Une cohabitation difficile avec les voitures

La création de ces nouvelles pistes cyclables empiète forcément sur le territoire des voitures. Du coup, la cohabitation avec les automobilistes peut générer quelques tensions note Gilbert : "On a pris une route toute à l'heure c'était rétréci à une voie ! C'est sûr qu'aux heures de pointe les automobilistes doivent râler!" Ces derniers devront pourtant faire avec car même si ces nouveaux aménagements ne sont que provisoires, ils pourraient vite devenir définitifs. D'autant qu'un tracé Sud-Nord cette fois-ci est à l'étude.