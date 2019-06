Limoges : les entreprises du Nord de la ville lancent une pétition pour la création d'un "vrai centre routier"

A Limoges, une association regroupant des entreprises du Nord de la ville lancent une pétition pour la création d'une "vrai centre routier" sur l'agglomération. L'actuel centre routier est en effet très souvent saturé, et les conditions d'hygiène et de stationnement sont loin d'être à la hauteur...

A Limoges, l'association APANord (Association des entreprises du Parc d'Activités Nord de Limoges) a lancé il y a quelques jours une pétition en ligne pour demander la création d'une "vrai centre routier" sur l'agglomération. L'actuel centre routier de la zone Nord est en effet très souvent saturé, et les conditions d'hygiène et de stationnement sont loin d'être à la hauteur.

Du coup, d'ailleurs, tout le monde s'en plaint, à commencer par les chauffeurs poids lourd eux-mêmes. "On sort du camion, ça pue, on n'a rien pour se laver, rien pour se rafraîchir" explique Gaëtan qui travaille pour une société de transports du Cantal, et qui est souvent amené à s'arrêter au Centre routier de Limoges Nord. "Et vu qu'il y a beaucoup de poids lourds étrangers qui se garent, ça ne nous laisse pas beaucoup de places quand on arrive tard le soir. C'est très limite", conclut-il.

Vieux pneu, détritus et déchets, en lisière du Centre routier de Limoges Nord © Radio France - Alain Ginestet

Ce Centre routier cumule en effet pas mal de problèmes et génère des nuisances : pas de bloc sanitaire, des odeurs nauséabondes, des déchets entassés en bordure de terrain... Et un parking très vite saturé en fin de journée, ce qui nuit également aux commerçants voisins. "Des camions se garent directement devant notre hôtel" explique Nathalie qui dirige un établissement situé dans le Parc d'activité tout proche. "On nous a déjà détruit nos compteurs électriques et gaz qui donnent sur l'extérieur", ajoute-t-elle. "Et encore, nous c'est rien parce que c'est sur le trottoir, mais les parkings non fermés du secteurs sont carrément remplis (NDLR: de camions) la nuit", précise-t-elle encore.

Cela devient donc aussi une question de sécurité. L'Association des entreprises du Parc d'Activités Nord de Limoges souhaiterait donc un nouveau centre, plus grand, sur un nouvel emplacement doté d'équipements satisfaisants pour les usagers comme pour le voisinage.