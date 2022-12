Limoges métropole : des bus gratuits la nuit de la Saint-Sylvestre

L'opération "Laissez-nous conduire" menée par Limoges métropole et la STCLM depuis 2016 est renouvelée pour le réveillon de cette année. Ainsi des bus circuleront tôt ce dimanche 1er janvier, de 3 à 8 heures. L'objectif ? "Permettre aux personnes qui sortent de leur réveillon de pouvoir circuler en toute sécurité même si elles ont bu un peu d'alcool", explique Véronique Angelot, en charge de la sécurité routière à la direction des transports et des déplacements de Limoges métropole. Et ainsi éviter des accidents de la route.

Le transport est entièrement gratuit. L'arrêt à la demande - déjà existant sur les lignes nocturnes - entre deux arrêts de bus est possible. Les bus passeront sur les lignes 21 (destinations Pôle Fougeras - Charles le Gendre) et 22 (destinations Puy Ponchet - A. Dutreix via la Gare des Bénédictins). Les arrêts desservis et les horaires sont disponibles sur le site de la STCLM .