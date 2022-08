Nouvelle expertise et vitesse ralentie sur le pont endommagé de l'A20 à Limoges

Après avoir été gravement endommagé par un camion-grue qui l'a percuté, le pont soutenant l'autoroute A20 à hauteur de Limoges-Beaubreuil a fait l'objet d'une nouvelle expertise ce jeudi. Les experts devront définir les modalités de réparation de l'ouvrage et un calendrier prévisionnel. Il reste probable que l'autoroute devra être coupée plusieurs nuits de suite pour réparer le pont, dont des poutres en béton ont été fragilisées lors du choc provoqué par le camion lundi dernier.

à lire aussi Limoges : un camion heurte un pont de l'A20, la circulation perturbée

En attendant les conclusions de l'expertise, la circulation a rouvert sur deux voies ce jeudi à 18h afin de fluidifier le trafic, en prévision notamment du gros week-end de retour de vacances. La circulation était en effet réduite sur une seule voie depuis l'incident, engendrant d'importants bouchons aux heures de pointe ces derniers jours.

Cependant, les voies de circulation sont resserrées et la vitesse reste réduite. Par ailleurs, une déviation est toujours en place pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes entre les échangeurs n° 31 et n° 28.

Déviation pour les PL entre les échangeurs n°31 et n° 28 de l'A20 à Limoges - © DIRCO

Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, des itinéraires de contournement sont même proposés : soit le contournement de l'agglomération de Limoges entre les échangeurs 36 (La Valoine) et 28 (Grossereix) via la voie de contournement sud, la RD 941 et la RN 520, soit un itinéraire "grande maille" à destination des poids-lourds de plus de 38 tonnes via l'A89 et l'A71.