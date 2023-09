Limoges : on circule enfin sur la nouvelle passerelle au-dessus de l'A20

Après deux ans de travaux et 10 millions d'euros d'investissement, une nouvelle voie dédiée aux "déplacements doux" relie désormais deux quartiers de Limoges qui étaient jusque là séparés par l'A20. Cette voie de près d'un kilomètre de long a été mise en service ce lundi 4 septembre, avec "d’un côté, La Bastide, quartier d’entrée de ville à Limoges et de l’autre, Le Puy-Ponchet, secteur en plein essor doté d’équipements récents de loisirs tels que L’Aquapolis, de vie quotidienne et d’activité économique, avec la proximité d’ESTER Technopole" précise Limoges Métropole.

Un chantier perturbé par un grave incident technique

Cette voie comprend notamment un pont de 130 mètres de long qui enjambe l'autoroute. L'installation de cette passerelle a nécessité plusieurs coupures de l'A20 lors du chantier, dont une imprévue et qui a causé d'importantes perturbations sur la circulation, suite à la chute d'un vérin sur la chaussée , en juin 2022. Malgré cette coupure de plus de 15 jours, suivie de plusieurs semaines d'interruption du chantier, la mise en service a finalement pu se faire comme prévu, pour cette rentrée scolaire 2023.

La communauté urbaine indique que cette nouvelle voie a vocation à "faciliter l’accès à l’emploi et aux loisirs et ainsi réduire les inégalités sociales en connectant un quartier prioritaire de la politique de la ville à ce lieu d’activités et de loisirs." Son ouverture s'accompagne du lancement d'une nouvelle ligne de bus (n°18) entre Beaune-les-Mines et le Centre Intermodal d'Echanges de Limoges (CIEL). Limoges Métropole y voit également l'opportunité de "permettre le développement de nouvelles offres d’habitation dans les quartiers du Puy-Ponchet et de la Technopole ESTER."