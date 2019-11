L'Agglomération de Limoges veut des transports en commun plus propres. Et elle investit pour cela. Trois trolleybus nouvelle génération entrent en service ce lundi. Moins polluants, plus silencieux, plus autonomes. Montant de l'investissement : 3,2 millions d'euros.

Limoges : plus propres, plus autonomes, les nouveaux trolleybus électriques entrent en service ce lundi

Limoges, France

Après une phase de test qui aura duré près d'une année, trois nouveaux trolleybus "nouvelle génération" vont entrer en service ce lundi 18 novembre. En fait, trois machines de ce type ont été commandés, et deux d'entre eux commencent réellement leurs rotations ce lundi sur le réseau, précisément sur la ligne n°4, une liaison importante du réseau (6 kilomètres du Nord au Sud de l'Agglo, avec 17 arrêts et plus d' 1,6 million de voyageurs transportés chaque année).

Des batteries qui chargent quand le trolleybus roule

Ces nouveaux trolleys électriques font 18 mètres, ils sont fabriqués par le constructeur français Iveco Bus. Mais la différence essentielle est qu'ils sont équipés de batteries électriques qui se rechargent quand le bus roule. Ce modèle s'appelle d'ailleurs le Crealis "In-Motion-Charging", littéralement "qui se charge en mouvement".

Et cela change tout : pas de perte de temps dans l'exploitation pour recharger les batteries, et surtout une plus grande souplesse lors de l'utilisation. Ce trolley peut en effet fonctionner sans les lignes d'alimentation aériennes sur 12 kilomètres, ce qui permet par exemple, de faire face sans problème aux déviations de circulation, et donc d'aller éventuellement aussi dans les endroits où il n'y a pas de câbles d'alimentation.

Ces trois nouveaux véhicules vont ainsi rejoindre la flotte des 31 trolleybus "classiques" du réseau TCL.