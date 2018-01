Limoges, France

Devant cette galerie commerciale, ce chauffeur routier de Bordeaux, adhère à la mobilisation. "ce n'est pas possible 80km/h, on perd encore plus de temps, à cause notamment des contraintes liées à la carte conducteur. Franchement, je suis totalement contre", avoue-t-il.

Ils contestent, ils revendiquent .... et ils protestent

Même si ce n'est pas forcément le premier argument avancé, tous reconnaissent que cet abaissement de la vitesse n'est pas une bonne chose. Avec cette mesure, un membre de la fédération des motards en colère se demande ce qu'il va faire de son véhicule : "actuellement, je suis en train de démonter le moteur pour _mettre le moteur de la machine à laver dedans_. Cela sert à rien de passer le permis ou d'acheter une voiture", ironise-t-il.

Pas une réglementation bête et disciplinée

Pour lui, la solution est toute trouvée. "Je préfère que l'État aille sur de la sensibilisation, sur de la formation, sur la modernisation de certains réseaux routiers, parce que quand on voit certains nids-de-poule sur certaines routes, c'est quand même _catastrophique_", assène ce membre de la fédération des motards en colère.

Pour l'Automobile Club du Limousin, il faut faire confiance à l'automobiliste. _"Sur certaines voies, on peut rouler à 90 sans soucis. Et suivant les conditions météo, comme du brouillard ou de fortes pluies, on doit réadapter sa vitesse. C'est l'_Humain qui peut uniquement là-dessus. Pas autre chose. Pas une réglementation bête et disciplinée", ajoute-t-elle.

En somme, impossible d'approuver cette mesure. D'autres mobilisations auront lieu dans les semaines à venir, à Limoges, notamment le 3 février prochain. Car tout simplement, pour eux, le "passage à 80km/h, c'est non" !