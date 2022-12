Limoges : "union sacrée" à la gare pour une meilleure desserte ferroviaire entre le Limousin et Paris

Dans le sillage de la lettre courroucée envoyée récemment par l'entreprise Legrand à la SNCF pour dénoncer la suppression des trains du matin entre le Limousin et Paris, tout le monde économique, politique, syndical et associations se retrouve ce lundi matin en gare des Bénédictins, pour réclamer de meilleurs dessertes ferroviaires entre le Limousin et la capitale.

ⓘ Publicité

Le rassemblement a débuté vers 7h30, ce lundi matin. Plusieurs centaines manifestants, parmi lesquels beaucoup élus, ont envahi le hall central de la gare de Limoges-Bénédictins.

Au côté des élus, les associations sont présentes à la gare de Limoges © Radio France - Valérie Mosnier

> Plus d'infos à suivre