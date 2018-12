Limousin : des gilets jaunes et un samedi noir ce week-end encore

Les gilets jaunes prévoient une nouvelle grande journée de mobilisation ce samedi, avec des manifestations à Paris et ici en Limousin. Chez nous, les gilets jaunes devraient se montrer tous azimuts et de diverses manières : centre-ville de Limoges, zones commerciales ou encore horodateurs...

Limousin, France

Ce samedi encore, les gilets jaunes, toutes tendances confondues, sont bien décidés à se montrer. C'est l'Acte III de leur mobilisation.

Manifestations au centre-ville de Limoges

Le principal rendez-vous annoncé se tiendra en début d'après-midi à Limoges. Le groupe "Blocage National 87" se donne rendez-vous à 14 heures place Churchill pour une chaîne humaine - et jaune - qui traversera toute la ville jusqu'à la préfecture. Mais avant cela, en milieu de matinée, le rassemblement de la CGT va certainement attirer pas mal de gilets jaunes. Ils prévoient également quelques blocages sur l'A20 et les RN 141, 145 et 147. Sans mystère, certains radars et horodateurs seront pris pour cibles.

Des manifestations sont également prévues à Saint Junien (rond-point de l'Europe) et à Bellac (centre-ville et carrefour RN 145 / RN 147).

Les gilets jaunes "durs" veulent aussi se montrer

Mais dans le mouvement, il y a désormais plusieurs tendances clairement opposées. Le groupe de gilets jaunes "Le 87 se rebelle" appelle ainsi à des actions beaucoup plus dures dès samedi matin avec le blocage des zones commerciales de Boisseuil et de Family Village. Face à cette menace, la préfecture de la Haute-Vienne appelle les manifestants à "être responsables" et à ne pas entraver l'activité économique de ces zones.

Mobilisés aussi en Corrèze et à Paris

On verra également beaucoup de gilets jaunes en Corrèze. Par exemple à Brive où des défilés en ville et des blocages/filtrages seront organisés aux accès de la ville. Des actions sont également prévues à Ussel ou encore à Argentat.

Mais de très nombreux gilets limousins seront aussi à Paris aujourd'hui pour gonfler les rangs de la manifestation nationale...