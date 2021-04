Limousin : moins de bus et de trains pendant le confinement

Seulement 6 TER sur 10 sur les rails en Nouvelle-Aquitaine à partir de mardi 6 avril : la SNCF anticipe une baisse de la fréquentation de ses lignes en raison du confinement, et réduit son offre sur certaines lignes.

Des suppressions de trains, des changements d'horaires et des cars

Entre Limoges et Brive, il n'y aura ainsi que 3 TER par jour, au lieu de 9 en temps normal en semaine. Dans l'autre sens, de Brive à Limoges, 3 trains sont supprimés. Le trafic des trains entre Limoges et Châteauroux via la Souterraine sera lui aussi perturbé. Pour l'instant, les Intercités continuent à circuler normalement, mais des modifications pourraient être annoncées dans le courant de la semaine prochaine.

Des annulations et des changements d'horaires sont aussi à prévoir entre Limoges et Poitiers, certains trains sont remplacés par des cars. Toutes les informations sont disponibles sur le site des TER Nouvelle-Aquitaine.

Pour l'instant, la ligne Guéret-Limoges ne devrait pas être touchée par des suppressions de trains. Notez que pour le week-end de Pâques, tous les trains sont maintenus.

Moins de bus à Limoges

À Limoges, le réseau TCL, qui gère les bus de la métropole, annonce lui aussi une adaptation de son service aux conditions sanitaires et au confinement. À partir du 6 avril le réseau passe "en jour orange", ce qui signifie un peu moins de bus que d'habitude en semaine. Les lignes de nuit sont suspendues.