Fauchage, balayage, signalisation horizontale ou encore nettoyage d'ouvrages d'art. Ce sont des travaux qu'il faut réaliser chaque année à la même époque et qui touchent invariablement la RN274 et la LiNo, les deux rocades Dijonnaises. Plusieurs sections vont être fermées de 21h à 6h du matin.

Des sections de la rocade et de la LiNo seront indisponibles plusieurs nuits durant (illustration)

21000 Dijon, France

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE) va procéder aux travaux d’entretien annuels de balayage, signalisation horizontale, fauchage et de nettoyage des ouvrages hydraulique de la RN274, Rocade EST de Dijon et de la LiNo. Des travaux qui débutent ce lundi 3 septembre au soir pour une durée de dix nuits. Ils se feront dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Beauregard et de Plombières-lès-Dijon. Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN274 en 7 sections. Bien évidemment des déviations sont mises en place.

Dans le détail, ces sections sont identifiées comme suit :

*Sens 1 (direction de Paris) -2 nuits du 3 au 5 septembre. Section entre les échangeurs n°47 de Beauregard et n°45 de Franche Comté.

*Une nuit du 5 au 6 septembre : section entre les échangeurs n°45 de Franche Comté et n°41 Cracovie. Une nuit du 6 au 7 septembre : section entre les échangeurs n°41 de Cracovie et n°37 d’Ahuy.

*Sens 1 et 2, 3 nuits de travaux du 10 au 13 septembre. La section concernée est celle comprise entre les échangeurs n°37 d’Ahuy et n°34 de Plombières-lès-Dijon.

*Sens 2 (direction Lyon), 1 nuit du 13 au 14 septembre : section entre les échangeurs n°37 d’Ahuy et n°41 de Cracovie.

*Une nuit du 17 au 18/09 : section entre les échangeurs n°41 de Cracovie et n°45 de Franche Comté

*Une nuit du 18 au 19 /09 : section entre les échangeurs n°45 de Franche Comté et n°47 de Beauregard.

Par ailleurs, notez que suivant les sections impactées certaines bretelles des diffuseurs seront également fermées.