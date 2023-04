LNPN : "Ce serait un gâchis énorme si le projet n'avait pas lieu" selon le vice-président de la Région

Des guichets SNCF qui ferment, des travaux en région parisienne qui impactent les trains normands. L'avenir de la Ligne nouvelle Paris-Normandie s'obscurcit.

Début avril, la présidente de la région Ile-de-France a pris position contre la Ligne nouvelle Paris-Normandie. Le maire de Vernon, François Ouzilleau se dit très surpris, tout comme le vice-président de la Région en charge des Transports, Jean-Baptiste Gastinne. Pour l'invité de France Bleu Normandie, "ce n'était pas la position de la Région Ile-de-France telle qu'elle était exprimée jusqu'à présent. C'est plus qu'une prise de position [de la part de Valérie Pécresse]. C'est peut-être une posture qui s'explique par le contexte aujourd'hui et qui s'explique en particulier par le fait qu'en région Ile-de-France, les élections sénatoriales approchent. Les sénateurs sont élus essentiellement par des maires, et les maires des Yvelines sont très inquiets par la perspective de voir passer un chantier très important et consommer des terres agricoles.

Jean-Baptiste Gastinne assure avoir un "dialogue très régulier avec la région Ile-de-France. On est en train de réviser le schéma de développement stratégique de la vallée de la Seine. On a des réunions, des comités de pilotage sur le contrat de plan interrégional qui nous permet de financer depuis des années énormément de projets communs région Ile-de-France, Normandie.

En réalité, on a déjà dépensé des dizaines de millions d'euros avec des études qui sont extrêmement coûteuses et même pour déjà réaliser des travaux en gare de Mantes dans le secteur, qui sont des travaux qui prennent corps dans le cadre du projet d'Eole mais qui anticipent déjà sur la Ligne nouvelle Paris-Normandie. Ce serait un gâchis énorme si ce projet-là devait s'interrompre."

Sur la suppression des guichets dans les gares

Concernant les guichets, "il y a encore besoin de guichets, on ne supprime jamais un guichet sans trouver auparavant une solution alternative. Ça peut-être un commerçant près de la gare, un bar-tabac, ça peut-être un office de tourisme. A Fécamp, ça fait très longtemps qu'on en discute avec les élus du territoire et qu'on cherche la solution. On n'a toujours pas fermé parce qu'on n'a pas encore la solution alternative. Elle doit se construire avec la SNCF, mais aussi avec le maire de la ville, avec le président en charge des mobilités."

