Lochois : plus d'inscrits que de places dans le car pour le ramassage scolaire

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, l'assurait sur France Bleu Touraine, mardi 13 septembre. "Tous les élèves ont désormais un car pour les emmener à l'école". En Indre-et-Loire, c'est vrai mais c'est à nuancer. Dans le Lochois, les trois lignes Rémi sans car lors des 10 premiers jours de classe sont, certes, enfin assurées depuis mardi.

Sauf que pour l'une d'entre elles, celle qui fait le trajet Vou-Mouzay-Varennes-Loches, a été fusionnée avec un autre circuit qui vient de Descartes. En clair, un car pour deux lignes. Et il y a plus d'inscrits que de places disponibles dans le car. "Sur ces deux circuits, 71 élèves sont inscrits au service et un car contient 59 places, cherchez l'erreur", peste Isabelle, habitante de Mouzay et maman d'un garçon scolarisé au lycée Thérèse Planiol de Loches. "En gros, il est possible que certains de nos enfants mineurs soient laissés sur le bas-côté mais visiblement, ça ne pose pas de problème."

Que se passera-t-il le lundi matin quand tous les internes de Loches prendront le car et le vendredi quand ils rentreront chez eux ?

La raison principale, c'est qu'il manque deux conducteurs aux Transports Moreau, basés dans l'Indre. Ce sont eux qui assurent, depuis la rentrée, le ramassage scolaire dans le secteur. Ils ont remporté le marché pour cinq ans. Sollicités, ils n'ont pas voulu s'exprimer.

Mise devant le fait accompli, la Région a dû trouver une solution d'urgence. En se basant sur la fréquentation des deux circuits fusionnés les années précédentes, elle estime que le car ne serait rempli en moyenne qu'à 55%, car tous les inscrits ne montent pas forcément dedans. Depuis mardi, ça ne pose pour l'instant aucun problème.

Mais Frédéric, papa d'un garçon au lycée, est dubitatif sur le long terme. "Ce n'est que le début. Que se passera-t-il le lundi matin quand tous les internes de Loches prendront le car et le vendredi quand ils rentreront chez eux ? Le car sera vite complet, j'en suis sûr. Ce taux de remplissage, c'est une moyenne. Ça prouve bien qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est le signal envoyé aux campagnes. Les familles se sont installées ici parce qu'il y avait un ramassage scolaire qui fonctionnait. Si ce n'est plus le cas, elles vont partir."

La maire de Mouzay monte au créneau

Ces parents demandent d'urgence le rétablissement de l'ancienne ligne Vou-Mouzay-Varennes-Loches avec un car affecté uniquement pour elle. La maire de Mouzay, Marie Rondwasser, les soutient dans leur démarche. "Dans un premier temps, on peut se contenter de cette solution trouvée par la Région si elle est vraiment transitoire. Mais ce n'est pas tenable sur la durée parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y ait des enfants qui ne puissent pas monter dans le car. Et là, qui est responsable si jamais il leur arrive quelque chose ? Et puis, quel message vous envoyez à ces enfants ? Ça a de quoi les démoraliser. Moi, je veux bien être conciliante mais à un moment donné s'il faut qu'avec d'autres maires du canton on se fasse entendre, on le fera."

Contactée elle aussi, la Région Centre-Val de Loire parle d'un moindre mal. "On préfère assurer un service dégradé que pas de service du tout, assure-t-on du côté du service transports. Le transporteur a l'obligation de prendre tous les élèves. Est-ce qu'il faudra que le car fasse un deuxième passage si vraiment c'est complet ? Ou que des enfants se serrent un peu plus sur les sièges ? C'est au transporter de gérer ça. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si c'est l'affaire de quelques semaines ou plusieurs mois."