Loi Climat : la ligne aérienne Rennes-Paris (Charles-de-Gaulle) est maintenue par les députés

Dans le projet de loi "Climat et résilience", les députés réunis en commission ont voté l'article 36 visant à interdire les liaisons aériennes intérieures quand il existe une alternative en train de moins de 2h 30. Ainsi les lignes Orly-Nantes, Orly-Bordeaux et Orly-Lyon vont être supprimées. Mais la liaison aérienne entre la capitale Bretonne et l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle est sauvée in extremis alors qu'une ligne quotidienne existe en TGV pour un trajet d'une durée de 2h 30.

Une liaison pour les milieux économiques

Les décideurs Bretons s'étaient mobilisés pour maintenir cette ligne vitale selon eux afin de relier la région à l'Europe notamment. Selon une étude d'impact réalisée lors de la préparation du projet de loi, 83% des passagers de cette ligne utilisent l'aéroport de Roissy comme hub, c'est-à-dire comme correspondance vers l'étranger ce qui justifie son maintien. Ce sauvetage est "une bonne nouvelle" pour Emmanuelle Thaunier président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine "c'est une ligne essentielle pour notre économie qui relie Rennes et le monde. Elle permet aussi aux étudiants de faciliter leurs déplacements".

Pour l'heure pas de réaction des écologistes, mais le Réseau action climat a déjà soulevé beaucoup de critiques sur le projet de loi notamment sur le dossier de l'aérien.