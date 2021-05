Loir-et-Cher : un accident impliquant plusieurs véhicules cause d'importants ralentissements sur l'A71

Un accident impliquant cinq véhicules s'est produit ce lundi après-midi aux alentours de 14h sur l'autoroute A71 au kilomètre 131, à hauteur de Chaumont-sur-Tharonne, dans le Loir-et-Cher, entre Olivet et Lamotte-Beuvron, dans le sens Orléans-Vierzon. La collision entre ces voitures est due à de fortes chutes de grêle sur la région.

Deux blessés transportés à l'hôpital d'Orléans

Au total, deux personnes ont été transportées à l'hôpital d'Orléans, cinq autres blessés légers ont été pris en charge sur place. Un nourrisson de deux mois, indemne, a lui aussi été transporté au CHR d'Orléans, pour observation.

L'accident s'est produit à hauteur de Chaumont-sur-Tharonne, dans le Loir-et-Cher sur l'A71. - Capture d'écran Google Map

De forts ralentissements

A 17h ce lundi, la circulation se faisait toujours sur une voie au lieu de deux, les pompiers et les gendarmes étaient toujours sur place. D'importants ralentissements sont donc à prévoir sur cet axe jusqu'à 19h ce lundi soir indique Vinci Autoroute à France Bleu Orléans. Comptez également un fort ralentissement au niveau de la bifurcation entre l'A10 et l'A71 en arrivant de Vierzon et de Tours en direction de Paris.