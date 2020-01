Loire : 23 morts sur les routes du département en 2019

23 personnes sont mortes en 2019 sur les routes de la Loire, a indique vendredi la préfecture du département à l'occasion d'une opération de contrôles routiers au rond-point Pinay, dans la zone commerciale de Monthieu. "Malheureusement l'année n'est pas très bonne", résume la directrice de cabinet du préfet, Céline Platel, "nous avons deux décès à déplorer de plus que l'an passé". "Raison de plus pour être sur le terrain à l'aune de la rentrée, où il va y avoir énormément de monde sur les routes", poursuit-elle.

Trois accidents mortels à Saint-Étienne, les victimes toutes piétonnes

Ces contrôles routiers réguliers, renforcés aux périodes où la circulation est plus dense, comme lors des départs et retours de vacances, sont-ils réellement efficaces ? La question est légitime, alors que de plus en plus, ces opérations sont signalées et partagées par les automobilistes sur les réseaux sociaux. Le commissaire Jordan Courby, chef de la voie publique à la police de Saint-Étienne, estime que "toute personne qui va nous voir, c'est comme le principe du radar pédagogique, ça va faire lever le pied, donc ça fait prendre conscience que la route n'est pas une zone de non-droit et qu'il faut respecter les règles". Il ajoute que lors de ces contrôles, de nombreuses infractions sont relevées, et que cela "sensibilise et marque les personnes".

La pédagogie, elle est toujours plus nécessaire en direction des piétons, au vu du bilan de la sécurité routière 2019. À Saint-Étienne du moins, avec trois accidents mortels recensés en 2019, et dans les trois cas, des victimes piétonnes. "Le piéton doit peut-être faire encore plus attention à son environnement", commente le commissaire Courby. Il rappelle deux conseils essentiels : ne pas traverser entre deux véhicules hors passage clouté, et respecter les feux tricolores.