Loire-Atlantique Bouvron espère la fin du cauchemar grâce au contournement routier

Bouvron, France

Impossible d'avoir une conversation sur les trottoirs du centre bourg de Bouvron. Impossible de tenir une réunion publique sur la place principale de la commune à moins d'avoir un porte-voix. Les 12 000 véhicules qui empruntent chaque jour la Nationale 171 font beaucoup trop de bruit. Mais c'est la fin du cauchemar.

Après plus de 20 années d'attente, la commune a sa déviation. Elle est inaugurée ce mercredi après-midi. Son coût : 15 millions de travaux financés à 100% par l'état. Les quatre kilomètres de contournement par l'est permettront de ne plus subir les nuisances causées quotidiennement par 12 000 véhicules dont environ 1800 poids-lourds. On est là sur l'axe Saint-Nazaire / Chateaubriant, un axe très emprunté. Les habitants, comme Maud qui attend au passage piéton, n'en pouvaient plus :

Toute la journée ça n'arrête pas de passer. C'est clair, on ne s'entend pas

Parfois la boulangère Aurélie n'arrive pas à sortir de chez elle :

Ça nous empoisonne la vie. On met des fois cinq-dix minutes pour sortir de chez nous donc on perd du temps pour nos livraisons, pour emmener nos enfants à l'école

A pied, ce n'est pas mieux, le fils de la boulangère a 3 ans, il est effrayé quand il marche sur le trottoir :

Dès qu'il entend un camion il est collé à nous, il en a peur

Alors cette déviation forcément fera beaucoup de bien à la commune, moins de pollution, moins de bruit dit le maire Marcel Verger il travaille sur le projet depuis 2001 :

On ne peut que être heureux en tant qu'élu de voir la déviation du bourg de Bouvron, et je pense que beaucoup d'habitants aussi sont heureux

Le maire de Bouvron Marcel Verger. © Radio France - Pascale Boucherie

Reste encore à recréer un bourg attractif et pour ça la mairie planche sur un projet de 11 logements avec des commerces en rez-de-chaussée.