Loire-Atlantique : des collégiens dans un car pédagogique unique en Europe pour avoir le réflexe "ceinture"

"Ce n'est pas un manège, je n'ai pas la tête de Mickey", prévient Jean-Michel, l'animateur qui accueille les élèves de 6e. Si face à ce public jeune, il a souvent recours à l'humour, il n'empêche que le message qu'il veut faire passer est sérieux, important : mettre sa ceinture quand on prend le bus pour aller à l'école ou revenir à la maison permet d'éviter des blessures graves, des chocs, d'être éjectés en cas d'accident.

Le réflexe "ceinture" dans le bus loin d'être adopté selon ces collégiens

Un message qui peut sembler évident mais quand on interroge les élèves, ils avouent que la ceinture dans le bus, ce n'est pas automatique. "Je la mets pas trop", reconnaît Johan, "je me retourne pour discuter avec les copains." Des jeunes filles disent oublier. Cassiopée boucle la ceinture "que pour les grands trajets."

Et pourtant, tous mettent leur ceinture en voiture. "En voiture, vous êtes en petit comité, vous ne pouvez pas bouger. Dans le bus, il y a plus d'espace, il y a des amis, on se retourne", concède François Drapé, le directeur de cabinet du préfet. Et de rappeler que la ceinture est obligatoire dans les cars, sur les trajets hors agglomération, où potentiellement le véhicule roule plus vite. Elle est facultative dans les bus, en agglomération.

Mais, là l'objectif est bien de faire comprendre à ces jeunes que la ceinture est une alliée. Ce car pédagogique, que l'on doit à la société Agora Formations, est unique en Europe. Il a déjà accueilli 50.000 élèves. Il est fixé sur une plateforme qui le fait basculer sur le flanc en 17 secondes, plus lent donc que dans la "vraie vie". "En cas d'accident, un car en mouvement bascule en 1-2 secondes", précise Jean-Michel, qui anime la session. Le choc sera donc bien plus violent.

" C'est ludique, mais je pense qu'ils comprennent les enjeux " - François Drapé, directeur de cabinet du préfet

Lors de ces 17 secondes, les jeunes restent bien scotchés à leur fauteuil, grâce à la ceinture. Mais ils sont quand même secoués, des jambes sont en l'air, certains se retrouvent plaqués contre la paroi. "J'ai eu peur au début. Ceux qui étaient derrière le chauffeur étaient en lévitation. Sans ceinture, on peut se faire mal à la tête, se blesser, on peut devenir des handicapés", selon Charlie.

François Drapé ne le nie pas, l'exercice fait rire ces jeunes : "c'est ludique, mais je pense qu'ils comprennent les enjeux." A la descente du bus, beaucoup disent qu'ils penseront désormais plus à la ceinture et certains comptent faire passer le message aux plus grands. "Quasiment aucun 3e ne met sa ceinture", expliquent ces jeunes en classe de 6e.

Depuis la rentrée scolaire, en Loire-Atlantique, les gendarmes ont dénombré six accidents de cars scolaires. Tous heureusement sans faire de blessé grave, uniquement du matériel: Gorges, Guérande, Grand-Champs-des-Fontaines, Savenay, Joué-sur-Erdre et Couffé.

Ce mercredi 10 novembre , ce bus pédagogique à retournement accueillera des bénévoles qui font des interventions dans les écoles, mais aussi des pompiers.