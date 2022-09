Loire-Atlantique : des études en cours pour tripler les voies sur la RN165 entre Sautron et Malville

C'est un des gros chantiers à venir en Loire-Atlantique. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre, des études sont menées sur la RN 165 entre Sautron et Malville. Avec à la clé des restrictions de circulation. Objectif : déterminer si techniquement il est possible de tripler les voies.

Avant tout coup de pelleteuse, il faut mener des études. Dans la perspective d'ajouter une troisième voie sur la RN165 entre Sautron et Malville, en Loire-Atlantique, plusieurs séries d'analyses vont être menées, à compter de ce lundi. Le projet est de tripler cette 2x2 voies sur 16.5 kilomètres supplémentaires, en rognant sur le terre plein central, principalement, et, parfois, sur la bande d'arrêt d'urgence. Quitte à légèrement modifier légèrement le tracé de la Nationale à certains endroits. Afin de permettre aux ouvriers de réaliser des sondages et mener à bien cette phase d'études, des restrictions de circulation seront en vigueur avec une voie ponctuellement neutralisée dans la journée.

Phase d'études du 26 septembre au 10 octobre

Programmées jusqu'au 10 octobre, ces analyses visent à savoir si le terre-plein central peut accueillir ces nouvelles voies. En clair, s'il est suffisamment solide, costaud, pour supporter le trafic routier et les centaines de poids-lourds qui empruntent quotidiennement cet axe majeur pour accéder à la Bretagne, depuis le sud. "On va récupérer des échantillons de sol à plusieurs mètres de profondeur pour voir la nature et la qualité des matériaux, détaille Benoît Rocher, responsable d'opérations routières à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ca va nous permettre de savoir quelles seront les épaisseurs des couches de terrassement qui seront sous le bitume."

Et tant qu'à être sur place, autant en faire un maximum. "On va donc réaliser un diagnostic de la structure de la bande d'arrêt d'urgence afin de savoir si on peut s'en servir pour la phase travaux", poursuit ce cadre de la DREAL. À certains endroits où le tronçon central est trop étroit, cette voie réservée aux urgences pourrait en effet être quelque peu grignotée afin d'y aménager ces voies supplémentaires. "Il y a aussi des zones précises où on doit reprendre un peu le tracé de la voie mais en majorité, ce sera sur la voie centrale", complète Benoît Rocher. Mais ce chantier est encore loin d'être sur le point de commencer.

Dans l'attente du renouvellement du plan entre l'État et la Région

Si ces analyses ont commencé en 2019, les travaux ne pourront débuter au plus tôt avant la fin de l'année prochaine voire en 2024. Afin d'être validé, ce chantier doit en effet être inscrit dans le plan entre l'État et la Région qui doit être renouvelé, courant 2023. "C'est une démarche qui permet de contractualiser entre l'État et les collectivités sur les opérations qui touchent aux transports, qu'elles soient ferroviaires ou routières, explique Frédéric Lechelon, directeur de la Direction interdépartementale des routes de l'Ouest. C'est dans ce cadre que le financement de tout ou partie de ce projet va être étudié."

L'élargissement de tronçon de 16.5 kilomètres permettrait enfin de faire aboutir un projet débuté dans les années 1990. Avec entre 2004 et 2008 plusieurs phases de travaux pour réaliser une troisième voie à hauteur de Savenay et de l'échangeur routier qui permet de bifurquer vers le RN171. Ce chantier s'était ensuite poursuivi jusqu'en 2021 avec la mise en service de l'échangeur vers la RN444 permettant d'accéder au périphérique nantais.

En parallèle, la DREAL réalise plusieurs aménagements dont des travaux de sécurisation au niveau des accès riverains. "On va aussi venir aménager tout un réseau d'assainissement le long de la RN 165, ajoute Benoît Rocher. Actuellement, il n'y a rien, ce qui veut dire que toutes les eaux qui arrivent aujourd'hui sur la route sont rejetées directement dans le milieu naturel et là le but est de créer des bassins d'orage le long de la route."