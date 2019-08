Loire-Atlantique : les hommes en jaune à pied d'oeuvre pour le chassé-croisé d'été

On attend trois fois plus de voitures que pour un samedi classique sur les autoroutes de Loire-Atlantique, avec un pic de 2500 véhicules par heure. C'est le traditionnel chassé-croisé d'été, les patrouilleurs autoroutiers veillent au grain pour assurer la sécurité de tous sur la route des vacances.

Angers, France

Ça va bouchonner ce samedi 3 août 2019 sur les routes de Vendée et de Loire-Atlantique. C'est le fameux chassé-croisé des vacanciers, entre les juillettistes et aoûtiens. Pour s'assurer que tout roule sur les autoroutes, ceux qu'on appelle les hommes en jaune sont à pied d'oeuvre, aussi bien sur le terrain que derrière les écrans.

Franck Til, adjoint au chef de district, montre le PC sécurité Vinci Autoroutes qui gère notamment l'A11 entre Angers et Nantes :

Olivier est patrouilleur autoroutier depuis 11 ans. Parmi ses missions, l'entretien des aires d'autoroutes, assurer la sécurité des voyageurs en difficulté, et le ramassage des déchets dangereux sur la route. Une étude montre qu'un français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture.

Faire une pause toutes les deux heures

Si Olivier n'avait qu'une consigne à donner pour éviter l'accident : faire des pauses ! "On est à deux heures et demi de Paris, quand les gens arrivent sur notre secteur, ils sont fatigués." On attend trois fois plus de voitures que pour un samedi classique sur les autoroutes de Loire-Atlantique, avec un pic de 2500 véhicules par heure.