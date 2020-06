Loire-Atlantique : les travaux de renforcement du pont de Varades ont débuté

Les travaux de renforcement d'urgence du pont de Varades ont débuté ce mercredi après-midi. Ils vont durer jusqu'à la fin de l'année. La circulation des véhicules de plus de 19 tonnes reste interdite. Pour les autres, il y aura quelques coupures en fin de chantier.

Après des travaux de rénovation sur les ponts d'Ancenis, de Thouaré-sur-Loire, ceux de Mauves-sur-Loire, qui ne sont pas terminés, c'est parti pour plusieurs mois de travaux au pont de Varades, ce mercredi. Sous surveillance depuis 2014, une alerte a signalé au mois de février dernier que des câbles de ce pont suspendu construit en 1954 "subissent un phénomène de corrosion", explique Thibaut Pannetier, responsable du service ouvrage d'arts au département de Loire-Atlantique. Le Département a alors interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes, et lancé une procédure accélérée, d'urgence, prévue par la loi et qui accélère les procédures habituelles, pour renforcer cet ouvrage avant des travaux de rénovation de grande ampleur.

Un remblai sur le Loire va permettre d'acheminer du matériel lourd en Loire et de fixer 14 nouveaux appuis à ce pont suspendu © Radio France - Typhaine Morin

12 appuis supplémentaires

Cette première phase va délester les câbles porteurs de ce pont suspendu, en posant "le tablier sur lequel circulent les véhicules sur de nouveaux appuis", explique Thibaut Pannetier. Pour l'instant, cet ouvrage ne compte que deux appuis en Loire. "On va réaliser 12 appuis supplémentaires" et poser le tablier sur l'ensemble de ces appuis.

Cette première phase va permettre de préparer plus sereinement la deuxième phase des travaux de rénovation du pont de Varades, qui commencera elle "dans cinq à 10 ans", estime Philippe Grosvalet, le président du conseil départemental. "Il faudra conduire toutes les études environnementales, les procédures publiques, de marché public, etc. Mais nous le ferons beaucoup plus sereinement que si nous avions dû le faire dans cette urgence."

D'ici la fin des travaux, prévue à la fin de l'année, la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes reste interdite. Pour les autres, il y aura peut-être quelques coupures en fin de chantier.